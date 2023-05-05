شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تقلد الراقصة آية أفرو في طريقة بُكائها وحديثها بطريقة ساخرة ومضحكة ومتابعون: (الله يجازيك قلدتيها بالكربون)





سخرت فتاة وناشطة سودانية من مواطنتها الراقصة والمودل ونجمة السوشيال ميديا الشهيرة آية أفرو وذلك عبر مقطع فيديو واسع التداول والانتشار.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قامت الفتاة بتقليد أفرو في طريقة بُكائها وحديثها الذي أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت آية أفرو قد انهارت في البكاء وعبرت عن حزنها الشديد بسبب عدم مشاركتها في عدد من الفعاليات بالمملكة العربية السعودية نتيجة لما يحدث في السودان.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي رصدها محرر موقع النيلين علق على سخرية الناشطة بتعليقات ضاحكة وكتب أحدهم (الله يجازيك قلدتيها بالكربون).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين