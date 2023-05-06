السعودية وأمريكا يرحبان بمحادثات الجيش والدعم السريع في جدة ويحثان على رسم خارطة طريق لوقف العمليات العسكرية وإنهاء الصراع





أصدرت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بياناً مشتركاً؛ بشأن المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع في مدينة جدة.

وأعلنت السعودية وأمريكا ترحيبهما؛ ببدء المحادثات الأولية بين ممثلي الجيش وممثلي الدعم السريع في مدينة جدة اليوم السبت. وحثت السعودية وأمريكا كلا الطرفين على استشعار مسؤولياتهما تجاه الشعب السوداني والانخراط الجاد في هذه المحادثات ورسم خارطة طريق للمباحثات لوقف العمليات العسكرية والتأكيد على انهاء الصراع وتجنيب الشعب السوداني التعرض للمزيد من المعاناة وضمان وصول المساعدات الانسانية للمناطق المتضررة.

وقال البيان: “تنوه المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بجهود كافة الدول والمنظمات التي أبدت تأبيدها لعقد هذه المباحثات بما في ذلك مجموعة دول الرباعية وجامعة الدول العربية والآلية الثلاثية. وتحث المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية على استمرار بذل الجهود الدولية المنسقة لمفاوضات واسعة تشارك فيها كل الأحزاب السودانية”.

صحيفة السوداني