جبريل يعلن عن ترتيبات لتحويل إستحقاقات الولايات لصرف مرتبات العاملين





أعلن الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الإقتصادي لدى ترأسه بمدني صباح اليوم الإجتماع الموسع الذي ضم ولاة ولايات الجزيرة وسنار والنيل الأبيض غرب كردفان والقضارف وكسلا وحاكم إقليم النيل الأزرق ووزراء المالية بالولايات وإقليم النيل الأزرق عن تكوين لجنة عليا لمتابعة إنسياب السلع بالولايات.

ووجه سيادته الولايات بتحصيل الإيرادات عبر الإيصالات الورقية لتعطل التحصيل الإلكتروني بصورة مؤقتة وكشف عن الترتيبات الفنية الجارية لتحويل إستحقاقات الولايات لصرف مرتبات العاملين بالتنسيق مع بنك السودان المركزي لتشغيل المقاصة بالبنوك .

ودعا دكتور جبريل البنوك التجارية لضرورة توفير التمويل للموسم الزراعي الصيفي وتوفير مدخلات الإنتاج مؤكدا على أن الزراعة من أهم أولويات وزارته والبلاد تعول كثيرا علي نجاح الموسم الصيفي خاصة في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد وقال إن وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة النفط تعمل علي توفير المواد البترولية للموسم الزراعي.

وناشد وزير المالية التجار بعدم إستغلال حاجة المواطنين ورفع أسعار السلع ممتدحا جهود مواطني الولايات في إستضافة وإيواء القادمين من الخرطوم .

وكان الإجتماع قد ناقش السبل الكفيلة لتأمين المواد الغذائية والبترولية للولايات والإستعدادات الجارية للتحضير للموسم الصيفي وإيجاد آلية للإستيراد وأمن الاجتماع علي تكوين لجان بالولايات للتنسيق مع اللجنة الإتحادية ..

وكالة سونا