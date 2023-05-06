شاهد بالصورة والفيديو.. شباب سودانيون يسخرون من قوات الدعم السريع ويقومون بتقليدهم أثناء نشرهم للشائعات: (سيطرنا على سوق السمك وهو في قبضتنا)





سخر شباب سودانيون وعبر مقطع فيديو واسع الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي من قوات الدعم السريع التي يحرص أفرادها على نشر مقاطع فيديو فيها الكثير من الإشاعات.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قام هؤلاء الشباب بتقليد “الدعامة” في طريقة حديثهم عند تصويرهم لمقاطع فيديو مضللة.

وأختار الشباب أحد أسواق السمك بمحلية أمبدة بمدينة أم درمان ووقفوا أمام البوابة وقاموا بتقليد أفراد الدعم السريع (سيطرنا على سوق السمك وهو في قبضتنا).

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد حقق المقطع رواجاً واسعاً وحظي بتفاعلات كبيرة من قبل المتابعين الذين وصفوا الشباب بإجادتهم تقليد أفراد الدعم السريع.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين