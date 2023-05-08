شاهد بالصورة..مهاجم الزمالك المصري في تصريح ساخر: (مرحب بكل الإخوة السودانيين في مصر إلا أطهر الطاهر)





تناقلت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي المصرية تصريح وتغريدة ساخرة لمهاجم الزمالك المصري السابق تم تداولها على نطاق واسع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين لبعض المواقع المصرية فقد قال أحمد عيد عبد الملك في تصريح ساخر قصد منه المزاح: (مرحب بكل الإخوة السودانيين في مصر إلا أطهر الطاهر).

جاء ذلك عقب تأهل الأهلي الغريم التقليدي للزمالك لنصف نهائي دور أبطال أفريقيا عقب تخطيه عقبة الرجاء البيضاوي المغربي.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فإن لاعب الهلال أطهر الطاهر كان قد أهدى الأهلي المصري تأهل مستحيل بعد إضاعته لركلة جزاء أمام صن داونز كانت كفيلة بتأهل الهلال وخروج الأهلي من البطولة قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين