قوات الدعم السريع تصدر بيان تؤكد فيه: تعرضنا لهجوم بالطيران وبالصواريخ داخل القصر الجمهوري وجمهور مواقع التواصل سخر: (بدل البيان الطويل دا قولوا ناس الجيش بلونا وخلاص)

أصدرت قوات الدعم السريع نهار اليوم الثلاثاء بيان عبر موقعها الرسمي وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب متابعات محرر كوش نيوز فقد قالت قوات الدعم السريع في بيانها المتداول:

(بسم الله الرحمن الرحيم

قوات الدعم السريع

بيان هام

9 مايو 2023

نفذت قيادة القوات الانقلابية وفلول النظام البائد المتطرفة اليوم هجوم بالطيران على القصر الجمهوري القديم باستخدام صواريخ مما أدى إلى تدميره.

وتود قوات الدعم السريع أن تؤكد للرأي العام المحلي والعالمي، أن هذا الفعل الشنيع لن يمر مرور الكرام دون أن يجد منا الرد المناسب.

واستهدف الانقلابيين اليوم عدد من المنشأت المدنية والاحياء السكنية والمصانع والمؤسسات الخاصة مما تسبب في إصابة ومقتل عدد من المدنيين الأبرياء.

ونشير إلى أن الانقلابين بلغوا من اليأس والفشل مرحلة جعلتهم يستهدفون المدنيين في حملة اعتقالات على أساس عنصري وقبلي الأمر الذي سيكون له انعكاسات سالبة.).