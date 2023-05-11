والي البحر الأحمر يؤكد التنسيق لتسهيل مهام لجنة الطوارئ





اشاد والي البحر الاحمر المكلف فتح الله الحاج بجهود غرفة عمليات الطواريء الفنية في المحاور المختلفة مشددا على ضرورة دعمها عاجلا لضمان عدم توقف العمليات الميدانيه لمحاور الطواريء في ظل الظروف الراهنة بالولاية .

جاء ذلك اليوم خلال الاجتماع الموسع للجنة الفنية للطواريء ، حيث أكد الوالي استعداده التام للتنسيق والمتابعة مع بنك السودان لضمان الانسياب المالي لتسهيل مهام لجنة الطواريء.

من جانبه مدير الإدارة العامة للطواريء بالولاية هشام عثمان قدم تنويرا شاملا خلال الاجتماع حول الوضع الراهن من حيث النزوح وعمليات الاجلاء جوا وبحرا ، والأنشطة الصحية، مشيرا في ذلك الي تزايد اعداد وتدفقات النازحين الي بورتسودان طلبا للاجلاء، وناشد المنظمات الداعمة للصحه، والمنظمات المهتمة بقضايا النزوح إلي إسناد عمليات الطواريء بصورة عاجلة، وفتح معسكرات لايواء الجاليات لتسهيل تقديم الخدمات لهم الي حين اجلائهم .

هذا وقد أشاد الإجتماع بجهود فرق الإستجابة السريعة، والمنظمات الوطنية والدولية في إستقبال الجسور الجوية للمساعدات الإنسانية عبر مطار بورتسودان، ودعم عمليات الإمداد من بورتسودان إلي بقية الولايات المتضررة .

يذكر ان مطار بورتسودان إستقبل يوم أمس الثلاثاء ، الطائرة الثانية من الجسر الجوي السعودي التي حملت ( ١٠ ) طنا من المواد الغذائية، والمعينات الطبية، ومواد الإيواء من أصل المساعدات الإنسانية بقيمة( ١٠٠ ) مليون التي يقدمها مركز الملك سلمان للاغاثة والمساعدات الإنسانية للشعب السوداني في الظروف الراهنة بالسودان.

السودان اليوم