الجيش: تم توجيه ضربات للعدو في جنوب الخرطوم دمرت حوالي(60) عربه مسلحة وقتل حوالي (100) متمرد





القيادة العامة للقوات المسلحة

الجمعه ١٢ مايو ٢٠٢٣م

سعت ٢٠: ٩

موجز الموقف اليوم

الموقف العملياتي مستقر في جميع ولايات البلاد عدا المناوشات مع المليشيا المتمردة في أجزاء من العاصمة ، ومشاركة المليشيا المتمردة في الصراع القبلي بالجنينة بقصف المدنيين من مواقع تمركزهم بالمدينة ودخولهم طرفا في الأزمة.

تستمر المليشيا المتمردة في ارتكاب الإنتهاكات والأعمال الإرهابية حيال المدنيين والتي تتمثل في إحتلال ( ١٥ ) مستشفى بالعاصمة وطرد المرضى واحتجاز الكوادر الطبية واجبارهم على علاج منسوبيهم وتحويلها إلى قواعد عسكرية ، بجانب الإستيلاء على منازل المواطنين وطردهم منها ونهب الممتلكات العامة والخاصة وسرقة سيارات مدنية لاستخدامها في الأغراض الحربية وارتكاب انتهاكات جنسية بحق النساء والقصر ، ونهب البنوك والمحال التجارية في سوق ليبيا ، بنك النيل شارع الستين ، البنك السوداني الفرنسي بالخرطوم شارع المعرض .

حاولت المليشيا المتمردة نهب المخزون الإستراتيجي لبنك السودان من الذهب إلا أن قواتنا تصدت لهم .

اشتبكت قواتنا مع مجموعة من المتمردين بشارع النيل ودمرت عددا من العربات المسلحة ولاذ بقيتهم بالفرار .

تم توجيه ضربات للعدو في جنوب الخرطوم وجبل أولياء دمرت حوالي(٦٠) عربه مسلحة وقتل حوالي (١٠٠) متمرد وعدد كبير من الجرحى .

جاري رصد حركة تعزيز للمليشيا المتمردة من خارج البلاد من اتجاه الغرب علي متن شاحنات وعربات لاندكروزر مسلحة .

قام المتمردون بحملة اعتقالات واسعة بين مواطنين مدنيين بجنوب الخرطوم.

ننوه إلى مواطنينا الكرام بتفادي التحركات في أي منطقة تحدث بها إشتباكات لقواتنا مع المليشيا المتمردة والحرص على البقاء داخل المنازل واتخاذ ما يلزم من تحوطات حفاظاً على سلامتهم .

تجدد القوات المسلحة الدعوة لأفراد المليشيا المتمردة بعدم جدوى التمادي في مغامرة التمرد والإستفادة من عفو السيد القائد العام بالتبليغ لأقرب وحدة عسكرية بجميع أنحاء البلاد ، كما نشير لاستعداد القوات المسلحة بتسهيل ترحيل المرتزقة الأجانب منهم إلى بلادهم بسلام في حالة تسليمهم .

مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة