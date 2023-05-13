



المؤتمر الوطني يصدر بيانا حول اتفاق جدة

المؤتمر الوطني

بيان مهم

يقول تعالى:( وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ۖ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۖ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا )،سورة النساء(104)

المواطنون الشرفاء

يرحب المؤتمر الوطني بما تم التوصل إليه في إعلان جدة(لحماية المدنيين) كخطوة أولى في سبيل إنجاز وقف مؤقت لإطلاق النار تمهيدا لآخر مستدام يصبح ملزما و يضع ماتم التوصل إليه موضع التنفيذ .

المواطنون الأعزاء:-

إذ يثمن المؤتمر الوطني جهود الوساطة السعودية الأمريكية في هذا المسار الإنساني؛ فإننا نؤكد على الآتي:–

أولا_ إن هذه العملية هي عملية عسكرية فنية بحتة لذلك نرى أن تستمر بذات أطرافها دون إرباك مسارها بأي أطراف أخرى،

من جانب آخر فإننا نبدي رفضنا الصارم لبعض الدعوات التي انطلقت لدعوة مدنيين أو أطراف دولية وإقليمية أخرى في مسارها المستقبلي مما يعني الدخول في عملية سياسية.

ثانيا_يتأسس رفضنا الصارم بأن العملية السياسية التي تلي وقف القتال ينبغي أن تكون داخل البيت السوداني وباطراف سودانية ، فالذاكرة الوطنية لا تزال تعيش مآسي ما أنتجته العملية السياسية السابقة من حرب لا يزال الوطن والمواطن يعيش مآسيها .

ثالثا.. _ندعو كافة القوى السياسية السودانية وكل قوى المجتمع الحية وجموع الشعب السوداني لإنجاز مقاربة سياسية وطنية مختلفة تماما عن كل المقاربات السابقة ، لإنتاج منصة تأسيس جديدة تقي وطننا أهوال الحرب وتأسس لسلام مستدام ، إننا إذاء حقبة وطنية جديدة تختلف كلية عن سابقاتها بفكر جديد ورؤى جديدة تبني وطنا يتشارك الجميع في ترميمه وإعادة تعميره وبنائه في كل المسارات ، وهي مهمة السودانيين جميعا.

حمى الله شعبنا ووطننا من الفتن، وتقبل الله الشهداء وشفى الجرحى وفرج عن الأسرى.

والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لايعلمون.