وزارة الخارجية: رصد لانتهاكات قوات الدعم السريع ضد المدنيين





وزارة الخارجية

إدارة الإعلام والناطق الرسمي

رصد لانتهاكات قوات الدعم

السريع ضد المدنيين

والتجاوزات التي ظلت تقوم بها منذ اندلاع التمرد الذي قامت به ضد الدولة .

منذ بداية المواجهات بين الجيش النظامي السوداني ومليشيا الدعم السريع المتمردة

بدأت الإنتهاكات التي تمارسها قوات الدعم السريع تتصاعد مع نيران المواجهة ، فهذه القوة لها تاريخ سئ في دارفور كما أنها كانت تمثل اليد اليمنى للجنرال البشير ونظامه الاسلامي في قمع تظاهرات العام 2013 السلمية والتي قتلت فيها الكثير من شباب الشعب السوداني كما انها متورطة أيضا في ارتكابها لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور دفاعا عن نظام المؤتمر الوطني وحكومة البشير .

بالنسبة للمواجهات التي تدور الأن تقوم قوات الدعم السريع بتجاوزات واضحة لقانون النزاعات المسلحة حيث أنها تستخدم المدنيين كدروع بشرية ، وتمنعهم من النزوح من الأحياء التي يختبئ فيها منسوبيها، كما أنها تستخدم المباني السكنية الخاصة بالمواطنين وتحولها لمواقع للقناصة وتمركزات تحمي بها قواتها من غارات الجيش النظامي ، كما أنها تحتل أغلب مستشفيات العاصمة و تجبر الكوادر الطبية الموجودة بها لتقديم خدمات طبية لمنسوبيها وتقوم باستخدام المستشفيات والمرافق الخدمية للأعمال العسكرية .

قامت قوات الدعم السريع مؤخرا باقامة نقاط تفتيش على الطرق القومية التي تقود الى خارج العاصمة وقد أكد شهود عيان على أن نقاط التفتيش تستهدف الشباب اقل من ال30 عاما للتجنيد القسري وارغامهم على القتال والمشاركة في الحرب بعد أن فر أغلب عناصرها من المواجهة .

والي جانب الانتهاكات و التجاوزات في حق المدنيين تقوم قوات الدعم السريع بترويع المواطنين وتقيم نقاط تفتيش وحملات داخل الأحياء تستهدف فيها معاشيي القوات النظامية وكبار موظفي الدولة والدبلوماسيين ، كما أنها تقوم بمداهمة منازل المواطنين في مدن الخرطوم الثلاثة بغرض السرقة والاغتصاب والقتل حيث تشير المصادر الى أنه بالأمس بمدينة أمدرمان بمنطقة سوق ليبيا تعرضت أكثر من 5 أسر لاعتداءات جنسية من قبل مليشيا الدعم السريع .

كما أكد شاهد عيان بمنطقة كوبر جنوب مدينة بحري على أن قوات الدعم السريع داهمت منزل عمه بغرض السرقة وقامت بقتله وابنه البالغ من العمر 16 عاما بدم بارد ولا زالت موجودة بالمنزل .

كما أن هذه القوات تقوم بنهب السيارات من المواطنين من أجل التمويه من الضربات الجوية وتقوم باستغلال المدنيين في تحركاتها وتحتجز أسرى في كل مواقع معسكراتها وتستخدمهم كدروع بشرية من خطر القصف والهجوم .

قامت قوات الدعم السريع ايضا بقصف عدد من المستشفيات التي يوجد بها مرضى ومصابين مدنيين كان أخرها مستشفى الأمل بحري في سلوك يتجاوز كل القيم الانسانية التي لا تحترمها هذه المليشيا .

قامت أيضا بنهب عدد من البنوك والمحلات التجارية بالعاصمة وقامت بقتل الحراس المدنيين واصحاب المحلات التجارية .

فضلا عن قيام هذه القوات المتمردة باستهداف مقرات عدد من البعثات الدبلوماسية وسرقة محتوياتها وسياراتها واتخاذها ثكنات عسكرية في انتهاك صارخ للقانون الدولي المتعلق بحماية وحرمة مقرات البعثات الدبلوماسية

التاريخ السئ لهذه القوات والذي كان يكذبه البعض اصبح سكان الخرطوم يشاهدونه يوميا فهذه الانتهاكات التي تقوم بها لا يمكن أن تصدر من قوة نظامية تأتمر بأمر القانون .

تدين وزارة الخارجية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي ومنظمات حقوق إدانة هذا السلوك الإجرامي باشد العبارات واعتبارها منظمة إرهابية وتحميلها المسؤولية القانونية أمام آليات العدالة الوطنية والدولية

صدر في الخرطوم

السبت ١٣مايو ٢٠٢٣م