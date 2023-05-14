الاتصالات تنفي وجود شرائح غير مسجلة أو إيقاف خدمة بعضها





نفت وزارة الاتصالات والتحول الرقمي في بيان تنويهي لها اليوم ما تداولته بعض المواقع ووسائط التواصل الاجتماعي عن وجود آلاف الشرائح غير المسجلة في شركات الاتصالات وايقاف الخدمة عن شرائح لآلاف المستخدمين.

وأكدت ان إيقاف الخدمة عن أية شريحة مسجلة لا يتم إلا بقرار عدلي أو بمخالفة شروط الخدمة المنصوص عليها في العقد بينه وبين الشركة مقدمة الخدمة وفيما يلي تورد سونا البيان:-

تنويه – وزارة الاتصالات والتحول الرقمي

بالرغم من الموجهات الواضحة التي تحكم تسجيل الشرائح والتي اصدرها جهاز تنظيم الاتصالات والبريد قبل سنوات إلتزاما بقانون تنظيم الإتصالات والبريد وضمانا لخصوصية المستخدمين فقد تداولت بعض المواقع ووسائط التواصل الاجتماعي خبرا مفاده وجود آلاف الشرائح غير المسجلة في شركات الاتصالات وايقاف الخدمة عن شرائح لآلاف المستخدمين فاننا في وزارة الاتصالات والتحول الرقمي ننوه الى ان هذه الأخبار عارية من الصحة تماما ونؤكد ان كل الشرائح العاملة مسجلة بحكم القانون ، كما نؤكد ان إيقاف الخدمة عن أية شريحة مسجلة لا يتم إلا بقرار عدلي أو بمخالفة شروط الخدمة المنصوص عليها في العقد بينه وبين الشركة مقدمة الخدمة.

الخرطوم 13-5-2023 (سونا)