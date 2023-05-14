إستئناف صادر الماشية من السودان الى السعودية ومصر





أكد وزير الثروة الحيوانية والسمكية حافظ ابراهيم عبدالنبي جاهزية الوزارة لتلبية احتياجات الدول من صادر الماشية.

جاء ذلك لدى استكمال الوزارة استمرار عمليات الصادر وفق الاشتراطات المعمول بها واكد اكتمال التنسيق المحكم مع الجهات المختصة بالبنك المركزي وهيئة الجمارك وهيئة المواني البحرية .

وقال حافظ إن العاملين بالإدارة العامة بالمحاجر والمعمل المركزي يبذلون جهودا كبيرة ويواجهون مخاطر عديدة في ظل الظروف الراهنه لانجاح عملية الصادر.

واكد الوزير شحن باخرتين للملكة العربية السعودية بعد توقف دام شهرا حيث بلغت الشحنة الإجمالية ٢٣٥٤٣ الف راسا بإجمالي ٦٢٥ طنا.

وأكد إستئناف الصادر عبر المنافذ البرية وتم تنفيذ شحنة لجمهورية مصر وذلك لحوجة البلاد للنقد الأجنبي والمساهمة في الايرادات لتلبية الاحتياجات الإنسانية للظروف التي تمر بها البلاد.

وكشف عبدالنبي عن حزمة تسهيلات استثنائية للمصدرين اهمها تشغيل معامل الولايات الشرقية لفحص المناعة.

الخرطوم 13-5-2023 (سونا)