ولاية الجزيرة تستهدف زراعة 1.7 مليون فدانا مطريا





بحث المهندس عبد المنعم حسن خليفه المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية بولاية الجزيرة الوزير المكلف لدى ترأسة بمكتبة صباح اليوم الإجتماع الموسع لمديري الإدارات المتخصصة بالوزارة الاستعدادات الجارية لإنجاح زراعة محاصيل الموسم الصيفي المطري 2023م _ 2024م والسبل الكفيلة لتوفير الدعم اللازم لتوفير مدخلات الإنتاج والمواد البترولية في الوقت المناسب للمنتجين.

هذا وقد ناقش الاجتماع الخطة التأشيرية للموسم الزراعي المطري الهادفة لزراعة 1.7 مليون فدانه منها 1.5 مليون فدانا ذرة و170 ألف فدانا سمسم و49 ألف فدانا دخن و2.5 ألف فدانا زهرة شمس إضافة لنثر بذور المراعي في مساحة مقدرة ب40 ألف فدانا بمحليتي المناقل وأم القرى إضافة لمساحات المحاصيل الحقلية وذلك علي ضوء إستراتيجية توفير الأمن الغذائي للمواطن خاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد .

هذا وقد شدد الوزير على ضرورة مضاعفة الجهود لإنجاح الموسم الصيفي بإعتباره صمام الأمان للأمن الغذائي للبلاد داعياً للتركيز على التعاون مع المنظمات المختلفة لتوفير مدخلات الإنتاج والإستفادة من الصوامع الموجودة بالولاية لضمان المخزون الإستراتيجي الآمن للحبوب .

وأمن الإجتماع على تكوين عدد من اللجان الفرعية لتوفير المدخلات لإنجاح الموسم الصيفي.

مدني 13-5-2023 (سونا)