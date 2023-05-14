لجان مقاومة ابوروف: نشجب وندين أي اعتداء على المقدسات وبيوت العبادة، من كنائس ومساجد





لجان مقاومة ابوروف

بيان

في تصرف همجي وغير مسؤول يضاف الي سلسلة الجرائم والانتهاكات المستمرة علي المدنيين في ظل تفجر الحرب متذ ١٥ ابريل قامت قوات الدعم السريع علي ظهر عدد من العربات في يوم … بهجوم بالاسلحه النارية علي كنيسة السيدة مريم العذراء بحي المسالمة في منطقه امدرمان القديمه الأمر الذي أدى لاصابات متفاوته في حق المصلين وتم التعدى بالضرب علي قسيس الكنيسة وسرقة سيارته وتابعنا كذلك من قبل إصابات لبعض المدنيين في مسجد بري الدرايسة في تجاهل تام لحرمة دور العبادة وأمن وامان من يقصدها من المسلمين والمسيحيين لاداء طقوسه الدينية

إنّنا إذ نشجب وندين أي اعتداء على المقدسات وبيوت العبادة، من كنائس ومساجد، وهي أماكن ترفع فيها الصلوات وأدعيّة المحبة بين الناس اجمعين نتمني عاجل الشفاء للجرحى والمصابين ونحذر القوات المعتدية من محاولاتها المستمرة الي جر هذه الحرب من خلاف بين شركاء دم إخوتنا الشهداء نحو الفتنه الأهلية والدينية

الاحد ١٤ مايو

ام درمان