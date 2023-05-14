الجيش: أبشع اعتداء نفذته المليشيا المتمردة تم علي كنيسة القديسة ماري جرجس





القيادة العامة للقوات المسلحة

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣م

سعت ٥٦ : ٩

موجز الموقف اليوم

قواتنا مستمرة في القيام بواجبها الوطني المقدس في الدفاع عن البلاد لسحق المليشيات المتمردة بقوة وثبات.

لما فشلت المليشيا المتمردة في تحقيق أهدافها في الاستيلاء على السلطة بالقوة ، لجأت إلى اتباع أكثر أساليب الحرب جبنا وخسة ، وذلك بإجتياح العديد من أحياء العاصمة وترهيب شعبنا الصابر باقتحام المنازل ونهب محتوياتها واستغلالها كنقاط إرتكاز ، واتباع سياسة الأرض المحروقة بتدمير مرافق الخدمات ونهب الأسواق والبنوك وقيادة حملة تخريب غير مسبوقة.

أبشع اعتداء نفذته المليشيا المتمردة اليوم تم علي كنيسة القديسة ماري جرجس بأمدرمان، وإطلاق النار على خدام وقسيس الكنيسة مما أدى إلى إصابات بليغة بينهم في انتهاك صارخ لكل قوانين وأعراف الحرب وقيم التسامح الديني والاجتماعي، و إحتلالهم لكنيسة الأقباط بحي النسيم في الحاج يوسف واتخاذها موقعا عسكريا لهم ومنع الطائفة من دخولها لاداء الصلوات ،وما يثير السخرية إصدارهم لبيان هزيل يحاولون فيه إلصاق جرائمهم المشهودة بجيش البلاد ،وهم الذين برهنوا لكل متشكك على سلوكهم الهمجي الذي ارتبط بهم وبسيرتهم السيئة التي ستحكي عنها الأجيال بعد دمارهم المحتوم ، كأسوء نكبة مرت بالبلاد في تاريخها الطويل.

قامت المليشيا المتمردة اليوم بنهب مقر بعثة اليونيتامس والسفارة الصومالية.

وقعت مجموعة من المتمردين في كمين لقواتنا دمرت فيه قواتنا (٣) عربات مسلحة و تم الاستيلاء على (٥) ولاذ بقية المتمردين بالفرار.

وجهت قواتنا عدد من الضربات لتجمعات من المتمردين وتمكنت من إيقاع خسائر كبيرة في صفوفهم ، وتدمير عدد كبير من العربات القتالية والمعدات.

تجدد القوات المسلحة الدعوة لأفراد المليشيا المتمردة بعدم جدوى التمادي في مغامرة التمرد الخاسرة ، والإستفادة من عفو السيد القائد العام بالتبليغ لأقرب وحدة عسكرية بجميع أنحاء البلاد ، كما نشير لاستعداد القوات المسلحة بتسهيل ترحيل المرتزقة الأجانب منهم إلى بلادهم في حالة تسليمهم بسلام.

مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة

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