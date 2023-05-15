شهود عيان يروي تفاصيل ما جرى بشأن مستشفى شرق النيل





وفق ما أشار.

أفاد شهود عيان، الأثنين، أن القوات المسلحة السودانية، دمرت مدرعة أمام البوابة الرئيسية لمستشفى شرق النيل بالخرطوم.

وقال شهود عيان، أن قوات الدعم السريع المتمردة، كانت متمركزة في المستشفى بعدما قامت بطرد المرضى واتخذت المستشفى ثكنة عسكرية.

وأضاف” القصف الذي تم صباح اليوم استهدف المولدات الكهربائية بعدما تم قطع الكهرباء عن المستشفى بعدما تم تحويلها إلى ثكنة عسكرية وتم تشغيل المولدات بواسطة الدعم السريع.

وتابع’” تم استهداف المولدات وخزان الوقود وتدميرهم تماما”.