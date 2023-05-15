والي الخرطوم يقف على إعادة تشغيل محطة مياه المنارة





في إطار متابعاته للخدمات وقف والي الخرطوم المُكلف الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم على اعادة تشغيل محطة مياه المنارة بعد توقف دام لمدة 3 ايام بسبب عدم استقرار التيار الكهربائي وتأثر أجزاء واسعة من محليات كرري وامدرمان وامبدة.

وقال مهندس محمد احمد عبد القيوم مدير التشغيل بمحطة مياه المناره ان الفجوة التي خلفها توقف المنارة بلغت 400 ألف متر مكعب في اليوم وبدأت المحطة في الضخ بعد ظهر اليوم وتحتاح لمدة يومين لتصل لكل المناطق في كرري وأمبدة وامدرمان وتغطيتها بنسبة 100%.

فيما يتوقع ان تصل المياه لبعض الاحياء في الساعات القليلة القادمة واضاف ان موقف مواد التنقية مستقر مضيفا “لدينا إتصالات مع هيئة الكهرباء لتفعيل الخط الساخن لضمان استقرار الكهرباء.

وكالة سونا