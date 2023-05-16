اعتقالات في السودان





بحسب ما أشارت.

أعلنت لجان أحياء بحري، عن اعتقال ثلاثة من أعضاء اللجان، بواسطة قوة من الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش.

جاء ذلك في تعميم صحفي، الثلاثاء، أطلع عليه”باج نيوز”.

وأضافت” اعتقلت قوةً من الإستخبارات العسكرية التابعة للجيش عدد ثلاثةَ أعضاء من لجان أحياء بحري وهم ( صدام جمعه / عامر عبود / مجاهد أنور )”.

وتابعت” تم اعتقالهم بصورة فردية من منازلهم وفق قائمة مرصوده للاعتقالات واقتيادهم إلى معسكر الذخيرة، وتأكد لنا وجودهم داخل غرفة الاستخبارات”.

وأكملت” لم نتحصل على معلوماتٍ أخرى تخصّ سلامتهم أو عن سبب اقتيادهم المجهول”.

وطالبت لجان أحياء بحري بالإفراج فورًا عن أعضاء لجان احياء بحري السابق ذكرهم، وبتوضيح ملابسات اعتقالهم ورد الاعتبار لهم.

وأردفت” نحمّل المسؤولية الكاملة للجيش والقوة التي اقتَادتهم، كما نؤكد أن استهداف المدنيين في هذه الحرب من كلا الجانبين مرفوض جملةً وتفصيلاً “.

باج نيوز