بيان حول إعتداء القوات المتمردة على الكنيسة القبطية بأمدرمان





أصدرت وزارة الشئون الدينية والاوقاف أمس بيانا حول إعتداء القوات المتمردة على الكنيسة القبطية بأمدرمان إستنكرت فيه هذا الهجوم الإجرامي الدخيل علي المجتمع السوداني الذي يعم التعايش السلمي بينهم ويدين الاعتداء على الاخوة المسيحيين معلنة وقوفها الي جانبهم وجانب القوات المسلحة وناشدت فيه شعوب العالم والدول والمنظمات ورجال الدين بإدانة هذه الأعمال الإجرامية وفيمايلي تورد (سونا) نص البيان:-

لقد تابعت شعوب العالم قاطبة عبر وسائل الإعلام الجرائم الشنيعة التي إرتكبتها قوات الدعم السريع المتمردة منذ الخامس عشر من أبريل 2023 وحتى اليوم والتي تمثلت في قتل الأبرياء وترويع الآمنين وتخريب وحرق المنشآت والمؤسسات الحكومية ودخول المستشفيات وطرد المرضي في ظاهرة لا مثيل لها في التاريخ .

– في اطار نهجها الإرهابي وانتهاكها للقوانين والأعراف الدولية ،واصلت الفئة الباغية يوم الأحد 2023/5/14 عدوانها الآثم وأفعالها الشنيعة بالهجوم على دور العبادة بقصف المساجد في الأزهري وبري الدرايسة ثم بالهجوم الآثم علي الكنيسة القبطية بحي المسالمة بأمدرمان حيث اعتدت على القسيس ومساعد الأسقف والمصلين وأطلقت عليهما الرصاص في وضح النهار حيث نجم عن ذلك العديد من الاصابات ثم قامت بالاستيلاء على سياراتهم وأموالهم وهواتفهم تحت تهديد السلاح ولم يقتصر الأمر على ذلك بل طال الهجوم سكن النساء المسنات وداخلية البنات وتم نهب أموالهم وهواتفهم.

– إن وزارة الشئون الدينية والأوقاف تستنكر هذا الهجوم الإجرامي الدخيل على المجتمع السوداني إذ أن التعايش السلمي و الحفاظ على دور العبادة وإحترام حقوق الانسان هي السمات السائدة في السودان.

– إذ تشجب الوزارة وتدين من منطلق مسئولياتها الوطنية والدينية هذا الهجوم علي الاخوة المسيحيين تعلن وقوفها الى جانبهم وتتمنى للمصابين والجرحى عاجل الشفاء ، كما تناشد شعوب العالم والدول والمنظمات ورجال الدين بإدانة هذه الأعمال الإجرامية التي تهدد وحدة النسيج الإجتماعي وتنشر الرعب وسط الآمنين كما تدعو الجميع المساندة بكافة الوسائل لايقاف مثل هذه الجرائم. – وتجدد الوزارة وقوفها بقوة الي جانب القوات المسلحة السودانية لصد المعتدين والمتآمرين حتي تنعم البلاد بالأمن والسلام والطمأنينة.

وكالة سونا