القضارف تعلن زراعة سبعة ملايين فدانا للموسم الزراعى الجديد





أعلنت حكومة ولاية القضارف عن زراعة سبعة ملايين فدان للموسم الزراعي الجديد بالتركيز على محاصيل الأمن الغذائي الذرة والدخن والمحاصيل النقدية الاخرى كزهرة الشمس والفول السوداني والسمسم وحب البطيخ.

وكشف المهندس عمر أحمد محمد البشير مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية فى تصريح (لسونا) إستعداد الوزارة للموسم الزراعي الحالي، مشيرا لتخصيص مساحة خمسة ملايين فدانا للأمن الغذائي تشمل (٤.٥) مليون فدان ذرة و(٥٠٠) الف فدان للدخن وزيادة مساحة محصول السمسم إلى مليون فدانا هذا العام، فضلا عن تخصيص مليون فدانا لمحاصيل القطن المطري وزهرة الشمس والفول السوداني .

وأشار لرفع وزارته لكافة احتياجات الولاية من مدخلات الإنتاج للموسم الزراعي الجديد وشملت (٢١) مليون جالون جازولين لكافة مراحل الزراعة بجانب التقاوى المحسنة والمبيدات الحشائش والاسمدة واعلان البنك الزراعي الالتزام بتمويل مساحة (٣.٥) مليون فدانا هذا الموسم لتبدأ عمليات التمويل عقب اعلان سعر السلم مباشرة.

وقال إن البلاد تعول كثيراً على ولاية القضارف لتأمين الغذاء للسودان في ظل الظروف التي تمر بها البلاد داعيا المالية الاتحادية لتحويل كافة الدعومات الخارجية للزراعة بالبلاد.

وأكد مدير عام وزارة الإنتاج جاهزية الوزارة لتقديم الدعم الفني لكافة المزارعين من خلال انتشار المهندسين الزراعيين في كافة المناطق الزراعية ولاسيما في مجالات نقل التقانة واستخدامات المبيدات.

وقال مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية عمر أحمد محمد البشير ان الموافقة على رهن المشاريع الزراعية لعمليات التمويل هذا العام ستزيد من نسبة وحجم التمويل بالقضارف مشيرا الى ان التمويل خلال العام الماضى قد بلغ (٤٩) مليار جنيها فيما تم رفع التمويل المطلوب هذا العام إلى (١٠٠) مليار جنيها.

وكالة سونا