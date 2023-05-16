وزارة الخارجية السودانية تدفع بمذكرة رسمية إلى منظمة الصحة العالمية حول تجاوزات مليشيات الدعم السريع المُتمرِّدة في انْتِهاك حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي





دفعت وزارة الخارجية السودانية؛ بمذكرة رسمية إلى منظمة الصحة العالمية عبر بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف، حول تجاوزات مليشيات الدعم السريع المُتمرِّدة في انْتِهاك حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي والقوانين والأعراف والأخلاق السُّودانية.

وقالت الخارجية: تواصل مليشيات الدعم السريع نهجها المخطط في ممارسة سلوكها الإرهابي البربري كاتِّخاذ المرافق الصحية والخدمية ثكنات عسكرية بالعاصمة القومية الخرطوم، وبلغ عدد المرافق الصحية التي تعدّت عليها المليشيات مُتخذةً منها ثكنات عسكرية وأخرجت منها المرضى والحوامل مع الاعتداء على الكوادر الطبية، 22 مرفق منها:

مستشفى الخرطوم

مستشفى الشعب

مستشفى الأنف والأذن والحنجرة

مستشفى الأسنان

مستشفى الرازي

مستشفى الساحة

مجموعة من المستشفيات الخاصة

المستشفى الكويتي

مستشفى شرق النيل

معمل الصحة القومي (إستاك)

بنك الدم المركزي

مستشفى الوالدين

مستشفى الولادة أم درمان حيثُ قامت بطرد الطواقم الطبية وإخراج النساء الحوامل.

هجوم على مستشفيات جبرة وأحمد قاسم للقلب والكلى

الاعتداء على الكوادر الطبية وإرهاب المرضى

سرقة سيارات الإسعاف

قصف مستشفى الأمل بالدانات من قِبل مليشيات الدعم السريع

إغلاق الصيدلية المركزية بالخرطوم وبذلك حرمان المواطنين من الحصول على الأدوية المنفذة للحياة

الإتلاف الموثّق للصيدليات المجتمعية.

صحيفة السوداني