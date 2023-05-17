قطر تدين الاعتداء على مبانٍ دبلوماسية للكويت والأردن في السودان





أدانت قطر، اقتحام و”تخريب” كل من مقر رئيس المكتب العسكري في سفارة الكويت، ومقر سفارة الأردن، في العاصمة السودانية الخرطوم.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن “دولة قطر تدين بشدة اقتحام وتخريب مقر رئيس المكتب العسكري في سفارة الكويت بالعاصمة السودانية، ومقر سفارة المملكة الأردنية في الخرطوم”.

وشددت الوزارة “على ضرورة توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة”.

وجددت “التأكيد على موقف دولة قطر الداعي لوقف القتال في السودان فورا، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والاحتكام لصوت العقل وتغليب المصلحة العامة، وتجنيب المدنيين تبعات القتال”.

كما أعربت الوزارة عن تطلع دولة قطر إلى انتهاج الحوار والطرق السلمية لتجاوز الخلافات بين طرفي النزاع هناك.

ومساء الإثنين، أعلنت الخارجية الكويتية، تعرض مقر سكني تابع لسفارتها في الخرطوم للاقتحام والتخريب، فيما أعلنت الأردن أيضا، في بيان للخارجية تعرض مبنى السفارة الأردنية إلى اعتداء مُماثل، دون توجيه أصابع الاتهام لأي طرف.

وأوائل مايو/أيار الجاري، أعلنت السعودية، في بيان للخارجية “تعرض مبنى الملحقية الثقافية السعودية لدى السودان لاقتحام من قبل مجموعة مسلحة”.

ويشهد السودان منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان، و”الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، طالت العاصمة الخرطوم وعدة مدن شمالي وغربي البلاد، وأوقعت العديد من القتلى والجرحى.

الأناضول