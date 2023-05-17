مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة يقدم تنويراً حول الأوضاع الإنسانية





خاطب السيد السفير حسن حامد المندوب الدائم لجمهورية السودان بجنيف، صباح اليوم الأربعاء اجتماع تدشين خطة الإستجابة الإنسانية المعدلة وخطة الإستجابة الإقليمية للجوء حول السودان، الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوشا) بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللآجئين.

واستعرض السيد السفير تداعيات تمرد قوات الدعم السريع على الوضع الإنساني في السودان، واصفاً تلك الآثار بالخطيرة وغير المسبوقة، على الرغم من جهود الحكومة الدؤوبة للتخفيف من حدة هذه الآثار الكارثية، مضيفاً بأن النظام الصحي تأثر بشكل كبير سيما في ظل استهداف المستشفيات واتخاذها ثكنات عسكرية من قبل المتمردين، مفيداً بأنه وفقًا لآخر تحديث لوزارة الصحة الاتحادية، هناك نقص حاد في الاحتياجات الطبية الطارئة والأدوية المنقذة للحياة، وإمدادات الصحة البيئية.

وتناول السيد المندوب الدائم ما جاء في مناشدة وزارة الخارجية، موضحاً أنها تأتي في إطار المسؤولية الجماعية للمجتمع الدولي عندما تتعرض دولة لمثل هذا الظرف الإنساني.

هذا وشدد على ضرورة توخي مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية في إرسال وتقديم المساعدات الإنسانية، مشيراً إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن.

وكالة سونا