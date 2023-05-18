شاهد.. الفنانة هدى عربي تعبر عن شوقها للفرح والغناء بصور من إحدى حفلاتها ظهرت من خلالها وهي ترقص وساخرون: (شكلك فلستي واشتقتي للعداد)





نشرت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي تدوينة جديدة على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد نشرت الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب تدوينتها التي حصدت آلاف المتابعات ومعها صور قديمة أعاد نشرها مجدداً.

وكتبت هدى عربي في تدوينتها: (قبل الحرب والضرب اشتقت للفرح … فرحة العروس بي اللوك والزفة البتحلم بيهم ليها زمن … وفرحة الزفاف الابيض. وتوب الجرتق والجدلة وتوب العريس حق السرتي).

وتابعت: (فرحة امات العريس. امه وخالاته وعماته بعرفهم والله جد وانا في المسرح بقيت اميز شديد اهل المناسبة منو القريبين ومنو المجاملين والله جد اشتقت لفرحة الشبابن صحبات العروس وهم لابسين زي بعض ولازم بتكون في وحدة كدة مستلمة القصة وبتجي بي تلفونا تكون عندها الاغنية حقت الزفة بتكون حركتا سريعة كدة وداخلة ومارقة كتير فرحة اصحاب العريس بالبدل ولمن يشيلو العريس فوووق فرحة الاطفال جنبي في المسرح الحاجات دي كلها فقدتها).

وأضافت: (اقوم من الصباح زهجانة الليلة البس شنو اللون دة لبست امبارح زيو الليلة ح اكون نفس الشكل لو لبستو تاني. طيب التوب دة ما عنده فستان اذا لازم السوق.. الشوز. دة بوجعني في الفاصل التاني بكسر خاطري طيب اشيل واحد تاني معاهو لو حرقني ابدل في. الفاصل).

وختمت تدوينتها التي تابعتها محررة موقع النيلن: (الحفلة انتهت طيب تاني في اوڤر بعيد نقوم جارين جري الحمد لله الفنان الكان شغال اول اتاخر قصص قصص عجيبة مر شريط في راسي لمن ظهرت لي الميموري دي).

جمهور مواقع التواصل ومتابعي الفنانة هدى عربي علقوا على تدوينتها بتعليقات ساخرة, حيث كتب أحدهم معلقاً: (شكلك فلستي واشتقتي للعداد).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين