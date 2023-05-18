والي الخرطوم يتابع سير الخدمات الصحية بالمناطق الآمنة





واصل والي الخرطوم المُكلف الأستاذ أحمد عثمان حمزة اتصالاته المكثفة للاطمئنان علي الخدمات الطبية في المناطق الآمنة بعد أن أصبحت قبلة للمرضى لتلقي العلاج خاصة بعد خروج العديد من المستشفيات من الخدمة لتعرضها لاقتحام بواسطة مليشيا الدعم السريع المتمردة ومن ثم نهبها وتشريد الكوادر الطبية العاملة فيها حسب البيانات الصادرة من وزارة الصحة بالولاية.

وأوضح دكتور محمود القائم مدير عام وزار الصحة بالولاية أن المستشفيات العاملة بالولاية هي مستشفيات النساء والتوليد في العاصمة تحت الخدمة بجانب المستشفي السعودي، التركي، الشهداء، جايكا، الكباشي، قري، السروراب، والجزيرة اسلانج، ام ضوابان ، امبدة والراجحي، مستشفى الدروشاب التخصصي الخاص، مستشفي الريحان في الكدرو، على عبدالفتاح الدروشاب شمال، النو وعبودة بالثورة.

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