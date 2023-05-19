أبرز كلمات القادة في القمة العربية





أكد الزعماء المشاركون في أعمال القمة العربية في جدة على ضرورة تفعيل العمل العربي المشترك ورحبوا بعودة سوريا إلى مقعدها بجامعة الدول العربية ومشاركة الرئيس بشار الأسد في هذه القمة، كما ألقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي كلمة أمام الحضور. وفيما يلي أبرز ما قاله القادة:

كلمة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان:

“يسرنا اليوم حضور الرئيس بشار الأسد لهذه القمة، وصدور قرار جامعة الدول العربية بشأن استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية”.

ماضون للسلام والخير والتعاون والبناء بما يحقق مصالح شعوبنا.

القضية الفلسطينية كانت ولازالت قضية العرب والمسلمين المحورية وتأتي على رأس أولويات سياسات المملكة الخارجية.

نعمل على مساعدة الأطياف اليمنية إلى الوصول لحل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية.

المملكة مستعدة للاستمرار في بذل جهود الوساطة بين روسيا وأوكرانيا ودعم جميع الجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة سياسيا.

كلمة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي:

حث زيلينسكي الدول العربية على دعم مبادرته للسلام لإنهاء الحرب الروسية في بلاده.

أنا متأكد من أن كل دولكم تفهم ما هي المشاعر التي تختلجنا وواثق مما هو النداء التي سأطلقه هنا من جدة، فهو نداء وواجب لحماية الشعب الأوكراني، بمن فيهم المجتمع الأوكراني المسلم.

نشيد بجهود السعودية لإطلاق سراح أوكرانيين اعتقلتهم روسيا، معتبرا أن الأمر تجربة إيجابية، معربا عن أمله في تطوير هذه التجربة

نحن لا نملك الصواريخ التي يملكها العدو ولا نملك قدرات جوية توازي قدرات العدو (…)، لكننا نبقى أقوياء لأننا نعرف أن الحق إلى جانبنا.

كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

من المهم الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها.

سندعم كل الجهود لتفعيل العمل العربي المشترك ودفع مسار التنمية.

نرحب بعودة سوريا للجامعة العربية.

الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ.

كلمة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

منظومة العمل العربي المشترك بحاجة إلى تطوير دائم لمواجهة التحديات الدولية.

السلام العادل والشامل يتحقق من خلال حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة.

نرحب بعودة سوريا للجامعة العر بية كخطوة مهمة للحل السياسي.

كلمة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة

لا بد من نهج السلام العادل والشامل لاستقرار المنطقة.

ندعو لاستكمال مسيرة السلام بما يضمن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.

نرحب بعودة سوريا إلى الجامعة العربية.

كلمة للرئيس الفلسطيني محمود عباس

نشيد بمواقف الزعماء العرب تجاه القضية الفلسطينية.

نطالب المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

نطالب بحماية دولية للشعب الفلسطيني.

سكاي نيوز