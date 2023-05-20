جماهير ميلان تهدد ديماركو وتقول له: سنجعلك تبتلع لسانك





أفادت تقارير إعلامية بأن جماهير نادي ميلان قامت بمهاجمة فيديريكو ديماركو، الظهير الأيسر لفريق إنتر، بعد مباراة الفريقين في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.

وانتهت المباراة بفوز إنتر على ميلان بنتيجة 3-0 في مجموع المباراتين، مما أهل الفريق للتأهل إلى النهائي لمواجهة مانشستر سيتي.

وبعد المباراة، قام ديماركو بأخذ الميكروفون من مجموعة في مدرجات “كورفا” وقام بالترديد ببعض الهتافات المعادية لفريق ميلان، مما دفع جماهيرالفريق المهاجم لوضع لافتة تحت منزل ديماركو تحذِّره فيها من تحريض جماهير إنتر ضده في المباراة القادمة ” سنجعلك تبتلع لسانك “.

وبعدما انتشرت اللافتة على وسائل التواصل الاجتماعي، قام ديماركو بالاعتذار عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”، وأكد أنه غير مقصد له أن يؤذي جماهير ميلان، وأنه يحترم الفريق وجماهيره.

يذكر أن العلاقة بين جماهير الفريقين في مدينة ميلانو عادةً ما تكون شديدة التوتر، وتشهد تبادلًا للتحديات والتهديدات قبل وبعد كل مباراة بينهما.