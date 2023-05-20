أعراض الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني





قد لا يسبب مرض السكري من النوع الثاني أي أعراض في بدايته، لذلك فإن الكشف المبكر عن المرض يعتبر مهماً، ومع ذلك يمكن أن تظهر بعض الأعراض المشتركة لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني.

وبحسب ما ذكر موقع “اهتمامنا ” تشمل هذه الأعراض:

العطش المفرط والجفاف في الفم.

زيادة التبول.

الشعور بالجوع المفرط، والرغبة في تناول الأطعمة الغنية بالسكريات.

الإحساس بالتعب والخمول بعد الوجبات.

زيادة الوزن أو صعوبة النحافة.

ضعف النظر.

ضيق التنفس والتعب الشديد.

ارتفاع ضغط الدم.

تغيرات في الشعر والبشرة.

الجروح البطيئة في الشفاء أو العدوى المتكررة.

ويجب الانتباه فإن بعض هذه الأعراض يمكن أن تكون غير واضحة أو مشابهة للأعراض الأخرى، ولذلك فإن الكشف المبكر والفحص الدوري الدقيق يساعد في تشخيص المرض والتعامل معه بشكل فعال.