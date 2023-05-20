قطر تدين بشدة اقتحام سفارتها في السودان وتخريبها





دانت دولة قطر بأشد العبارات اقتحام مبنى سفارتها في العاصمة السودانية الخرطوم وتخريبه من قبل قوات مسلحة غير نظامية، وفقا لما جاء في بيان للخارجية القطرية اليوم السبت.

وأشارت الوزارة إلى أنه قد تم إجلاء طاقم السفارة سابقا، ولم يتعرض أي من الدبلوماسيين أو موظفي السفارة لأي سوء.

وشددت الخارجية القطرية في بيانها على ضرورة “تجنيب السفارات والبعثات الدبلوماسية ومقار المنظمات الدولية والمنشآت المدنية تبعات القتال الدائر في السودان، وملاحقة الجناة وتحميلهم عواقب هذا الفعل الإجرامي الشائن”.

وجددت الوزارة تأكيد موقف دولة قطر الداعي لوقف القتال في السودان فورا، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والاحتكام لصوت العقل، وتغليب المصلحة العامة، وتجنيب المدنيين تبعات القتال، وفقا للبيان.

ومنذ 15 أبريل/نيسان الماضي تدور معارك في السودان بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، وقد تسبب القتال بحالة فوضى في العاصمة الخرطوم وولايات أخرى، وأدى إلى تردّي الوضع الإنساني، وخلّف مئات القتلى وآلاف الجرحى من المدنيين، فضلا عن مئات الآلاف من النازحين واللاجئين.

الجزيرة