ظهور مفاجئ للقيادي بالمؤتمر الوطني المحلول أنس عمر بتصريحات مثيرة





بعد أيام من اختطافه.

قال القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول، أنس عمر، إن حزبه عمل على إفشال مشروع الاتفاق الإطاري، بعد إعلان رفضه.

وظهر أنس عمر في مقطع فيديو، السبت، مرتديا زيا عسكريا، بعد أيام من اختطافه بواسطة قوات الدعم السريع.

وأوضح أنس، أنهم عملوا على إسقاط حكومة رئيس الوزراء الأسبق عبد الله حمدوك في عديد من المرات، بالتعئبة الجماهيرية والخروج في مظاهرات.

وكشف عن أن الخطوة تمت بالتنسيق مع الجيش بقيادة البرهان وكباشي والعطا.

وأضاف” تم التخطيط لتغيير حكومة عبد الله حمدوك منذ وقت مبكر، وذلك بمظاهرات ومسيرات ومخاطبات والتعبئة”.

وأردف” كنا مسؤولين ومشرفين على تعبئة المواطنين والجماهير لإسقاط هذه الحكومة، بالتنسيق مع قيادة الجيش البرهان والكباشي والعطا”.

وتابع” هم الذين حددوا ساعة الصفر ووقت التنفيذ”.

باج نيوز