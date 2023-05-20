نقابة الصَّحفيين السُّودانيين بيان للرأي العام





استمرارًا للتهديدات والانتهاكات بحق المؤسسات الإعلامية والصحفيين منذ اندلاع الحرب في البلاد، اقتحمت قوة مسلحة تابعة للدعم السريع شقة الزميل – أحمد فضل – الصحفي بمكتب قناة الجزيرة بالخرطوم، وعضو نقابة الصحفيين السودانيين، بمنطقة شمبات بالخرطوم بحري، والذي كان وقتها برفقة بعض أقاربه، وأيضًا المصور المتعاون بمكتب القناة راشد جبريل.

تعرض الزميل أحمد للضرب هو ورفاقه، وتحت تهديد السلاح قام عناصر الدعم السريع بنهب هواتفهم النقالة، وكل ما يملكون من مال وملابس، كما نهبوا سيارته الخاصة.

وقبل هذه الحادثة بيوم، تم توقيف الزميل أحمد فضل في إحدى نقاط التفتيش التابعة لقوات الدعم السريع، حيث قضى ليلة كاملة تحت رحمة عنتهم، وتم أخذه إلى أحد مراكز الدعم السريع بمنطقة كافوري صباح اليوم التالي وكان معه أيضًا المصور راشد جبريل .

وفي حادثةٍ أخرى، سقطت دانة على منزل الزميل خالد شرف الدين مراسل الإذاعة السودانية بجنوب دارفور، ضمن سلسلة أحداث العنف التي تشهدها الولاية، أسفرت هذه الحادثة عن إصابته في رجله ويده، ويتلقى العلاج حاليًا بعد إجلائه إلى منطقةٍ آمنة.

كما تعرض الصحفي عيسى دفع الله للاعتداء بالضرب ونهب هاتفه وامواله من مجموعة تابعة للدعم السريع أثناء عمله في توثيق أحداث حرق ونهب متاجر بسوق الملجة بنيالا. واقتاده أفراد السريع عيسى قسراً، بعد اتهامه بالعمل لصالح الاستخبارات العسكرية، وتواصلت انتهاكات قوة الدعم السريع رغم اشهار هويته الصحفية. ولا حقاً أطلق سراحه بعد شد وجذب وتهديده بعدم رؤيته في المكان المذكور مرة أخرى.

وإذ ذاك، ترفض نقابة الصحفيين استهداف الصحفيين وترويعهم، وتُحمّل أطراف النزاع المسلح المسؤولية الكاملة عن سلامتهم وهم يعملون في ظروف بالغة التعقيد.