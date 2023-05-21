الدقير يصف اتفاق الجيش والدعم السريع بـ”الخطوة الإيجابية”





بحسب ما يشير.

وصف رئيس رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر يوسف الدقير، اتفاق الهدنة الإنسانية بين الجيش وقوات الدعم السريع، بـ”الخطوة الإيجابية.

وقال الدقير في تدوينة على صفحته الرسمية، الأحد، إنّ توقيع الاتفاق خطوة إيجابية أخرى في اتّجاه معالجة الكارثة الإنسانية وإنهاء الحرب.

ورحّب عمر الدقير بالاتفاق، متمنيًا الالتزام الصارم به من الطرفين في كلّ أنحاء السودان.

والسبت، أعلنت الولايات المتحدة والسعودية، في بيان مشترك،، أن ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وافقوا على وقف لإطلاق النار مدته أسبوع يبدأ، الاثنين.

باج نيوز