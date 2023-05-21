سيناريو 2022 يتكرر.. موعد النهائي المرتقب بين الأهلي والوداد





في تكرار لسيناريو الموسم الماضي، سيواجه الأهلي المصري نظيره الوداد المغربي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022-2023.

ونجح الوداد المغربي بعبور عقبة ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، السبت، بالتعادل 2-2 والتأهل بفارق الأهداف خارج الديار، ليضرب موعدا مع الأهلي الذي تأهل بسهولة على حساب الترجي التونسي.

نظام المباراة النهائية

بعد 3 مواسم ماضية، قرر فيها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، إقامة مباراة نهائية واحدة للبطولة، يحدد ملعبها مبكرا، عاد هذا الموسم للنظام القديم.

وفي نسخة هذا العام، سيقام النهائي على مباراتين، في ملعب كل من طرفي النهائي، بنظام الذهاب والإياب.

موعد المباراة النهائية

تم تحديد مواعيد المباراتين من قبل الكاف على الشكل التالي:

مباراة الذهاب – الأحد 4 يونيو – على استاد القاهرة الدولي.

مباراة الإياب – الأحد 11 يونيو – ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وفي نسخة 2022، التقى الأهلي الوداد في مباراة نهائية واحدة، على ملعب محمد الخامس، وانتهت لمصلحة بطل المغرب بنتيجة 2-0.

سكاي نيوز