مدرب ليفربول: سنجعل الدوري الأوروبي بطولتنا





أكد مدرب ليفربول يورجن كلوب، أن فريقه قدم ما بوسعه من أجل الفوز، خلال المباراة التي انتهت بالتعادل مع أستون فيلا 1-1 مساء السبت، ضمن الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأراد ليفربول تحقيق الفوز للمحافظة على آماله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، لكنه اصطدم بضيف صعب المراس عقد مهمته.

وسلّم كلوب بواقع مشاركة الريدز في الدوري الأوروبي بالموسم المقبل قائلا: “سنجعلها بطولتنا. لست مغرورا. التأهل للدوري الأوروبي أمر لا يصدق نظرا للفرق الكبرى التي ننافسها”.

وأضاف كلوب: “ما قمنا به شيء صعب للغاية لكن هذا أمر جيد. لسنوات طويلة لم نكن نفكر حتى في الاستماع لنشيد بطولة دوري الأبطال التي كنا بعيدا عنها للغاية. الدوري الأوروبي بطولة جيدة. سنرى ما سنقوم به”.

يذكر أن ليفربول شارك بدوري الأبطال لستة مواسم على التوالي وكان آخر موسم لم يشاركوا فيه بالبطولة هو 2016-2017، بعد عام واحد من خسارة نهائي الدوري الأوروبي لصالح إشبيلية.

وبحسب رصد “النيلين” يحتاج ليفربول الفوز في الجولة الأخيرة مع انتظار هزيمة مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال، الذي سيكفيه التعادل فقط لحجز مقعده بدوري الأبطال.