أضرار مشروبات الطاقة .. الصداع وزيادة معدل ضربات القلب والسكر أبرزها





تحتوي مشروبات الطاقة على مكونات مثل الكافيين والتورين والجلوكورونولاكتون والسكريات وغيرها من المواد الكيميائية التي تعمل على تحفيز الجهاز العصبي المركزي للجسم وتزيد من اليقظة والتركيز والحالة المزاجية. ومع ذلك، فإن تناول هذه المشروبات بشكل مفرط أو بشكل متكرر يمكن أن يؤدي إلى بعض الآثار الجانبية السلبية، وبحسب ما ذكر موقع “اهتمامنا” منها:

زيادة معدل ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم.

القلق والتوتر وصعوبة النوم.

الصداع والدوخة والارتباك.

الغثيان والتقيؤ.

الجفاف وفقدان السوائل.

اضطرابات في الجهاز الهضمي.

زيادة مستويات السكر في الدم.

تفاقم أمراض القلب والأوعية الدموية والصرع.

وتظهر بعض الدراسات أن تناول مشروبات الطاقة بكميات كبيرة يمكن أن يؤدي إلى تدهور القدرة على التركيز والتعلم، وقد يؤدي إلى الإدمان عليها. لذا، يجب تناولها بحذر وفي كميات معقولة، وينصح بتجنبها تماماً في بعض الحالات مثل الحمل والرضاعة والأمراض المزمنة والتفاعلات مع بعض الأدوية.