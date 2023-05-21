الباذنجان يساعد في تقليل الوزن والكوليسترول وتحسين الهضم وصحة الدماغ والذاكرة





الباذنجان هو نوع من الخضروات يمكن استخدامه في العديد من الأطباق والوصفات اللذيذة، وله العديد من الفوائد الصحية، وبحسب ما ذكر موقع”اهتمامنا“:

يحتوي الباذنجان على الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين الهضم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القولون.

يحتوي الباذنجان على مضادات الأكسدة التي تساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل سرطان الجلد وأمراض القلب والأوعية الدموية.

يحتوي الباذنجان على الكاروتين وفيتامين C وفيتامين K والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد والكالسيوم والنحاس والمنغنيز، وكلها عناصر غذائية هامة لصحة الجسم.