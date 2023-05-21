



سودان برس

إدارة بنك السودان تلجأ للعمل اليدوي والهواتف السيارة لتنفيذ معاملات المواطنين

editor by editor 21/05/2023

إدارة بنك السودان تلجأ للعمل اليدوي والهواتف السيارة لتنفيذ معاملات المواطنين

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القضارف: حسن محمد علي

قالت ادارة بنك السودان بولاية القضارف انها لجأت لوسائل تقليدية حتي تتمكن من اجراء المعاملات المصرفية.

فيما اشارت الي انها ارسلت واستقبلت بذات الوسائل معاملات من عدد من ولايات البلاد.

واوضح جمال الدين تكرون مدير بنك السودان بالقضارف في حديثه بالملتقي الاول للجنة انجاح الموسم الزراعي بالبلاد التي انعقدت بالقضارف “الاحد” اوضح ان ادارته وحتي لايتوقف العمل وحرصهم علي سير المعاملات لجأت للعمل باليد لانجاز حاجة العملاء والمواطنين والمصارف للمعملات البنكية، بجانب التعامل عبر الهاتف السيار ايضا.

وأشار الى ارسال واستقبال تحويلات بين افرع البنك والبنوك الاخري بذات الطريقة لولايات البلاد المختلفة منها ولايات كسلا، سنار، الجزيرة.

وطمأن مدير بنك السودان بالقضارف جميع المصارف والبنوك عن توفر الاوراق المالية والسيولة بجميع افرع البنوك بولايات البلاد.

وحث تكرون المنتجين علي ضرورة الالتزام بالسداد وعده عصب الحياة المصرفية، فيما راي ان التعثر يؤدي لشلل في الجهاز المصرفي وبالتالي عدم قدرتها علي العمل بصورة طبيعية لانجاز عمليات التمويل.

وكشف عن ان نسبة السداد في ولاية القضارف كانت عالية، مستدلا بالسداد علي مستوي الجمعيات النسوية الذي بلغ نسبة (100%)، فيما حقق سداد الجمعيات الرجالية (98%)