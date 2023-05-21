شرطة الخوي بغرب كردفان تؤمن الطريق القومي





قال الاستاذ محمدين ابوالحسن المدير التنفيذي لمحلية الخوي بغرب كردفان ان المحلية تعيش حالة من الاستقرار الأمني الكبير وذلك بفضل الجهود التي تبذلها لجنة امن المحلية وتعاون المواطنين ومساهمتهم في حفظ الامن.

وأشار محمدين في تصريح (لسونا) إلى إستئناف عمليات الطوف التجاري بقوات الشرطة في الطريق القومي مع العربات العابرة لمحلية الخوي في إتجاه مدينة الابيض بشمال كردفان وغرباً في اتجاه محلية النهود.

واوضح ان طواف الشرطة بالطريق القومي حقق نتائج كبيرة في مجال محاربة الظواهر السالبة وحفظ الامن بالطريق وابان ان الطواف الليلي لدوريات شرطة الخوي داخل مدينة الخوي طمأن المواطنين بقيام الشرطة بواجبها على الوجه الاكمل وحفظ الارواح والممتلكات

هذا وقد دعا المدير التنفيذي لمحلية الخوي لجنة امن محلية النهود بعمل الطوافي التجاري داخل حدود المحلية لتكتمل عمليات التأمين على طول الطريق القومي بالمنطقة.

وكالة سونا