والي شمال كردفان يلتقي وفد حركة العدل والمساواة





التقى الأستاذ خالد مصطفى آدم والي شمال كردفان وفد من قيادات حركة العدل والمساواة السودانية برئاسة الفريق دكتور سليمان صندل الأمين السياسي رئيس الترتيبات الأمنية بالحركة وذلك بحضور الجنرال التوم حامد توتو رئيس الترتيبات الأمنية بالحركة باقليم كردفان والعميد سلمان حسن الطاهر قائد شمال كردفان بالحركة .

وأشار الوالي الى جهود حركة العدل والمساواة السودانية في تحقيق السلام الذي تحقق ، وقال إن اتفاقية سلام السودان قد حققت مكاسب كبيرة لجميع أهل السودان .

وأضاف أن الحركة شريك أصيل في حكومة الفترة الإنتقالية وجزء لا يتجزء من التغيير وساهمت في اقتلاع نظام الثلاثين عاماً، وأبان أن مؤتمر نظام الحكم والإدارة يهدف إلى توحيد الرؤى والافكار وصولاً لوحدة الاقليم.

وأوضح أن الولاية تستعد حالياً لانعقاد مؤتمر السلام والتنمية الذي يبحث قضايا الولاية التنموية التي أقرتها اتفاقية السلام الشامل .

واكد أن حركة العدل والمساواة السودانية جزء أصيل في هذا المؤتمر، معرباً عن الشكر والتقدير للوفد على هذه الزيارة للولاية .

ومن جانبه أوضح دكتور صندل أن وصول قادة الحركة للولاية ، جاء بعد عودة الوفد من اقليم دارفور بغرض التبشير باتفاقية “سلام السودان” وتمليك الاتفاقية للمواطنين إيذاناً بتطبيقها على الأرض وتفقد منسوبي الحركة بالإقليم

وكشف أن الحركة قد بدأت في الخطوات العملية لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية بدءاً بتشكيل القوة الوطنية لحفظ السلام التي تضم القوى العسكرية والشرطية وحركات الكفاح المسلح .

وأكد تعاون الحركة مع حكومة الولاية والمساهمة في التنمية والتعمير .

وكالة سونا