شاهد بالفيديو.. مواطن سوداني يذرف الدموع لحظة وصوله القاهرة لهذا السبب!! والإعلامية المصرية لميس الحديدي ترد عليه: (دموعك غالية علينا)





ذرف مواطن سوداني الدموع لحظة وصوله للعاصمة المصرية القاهرة قبل أيام وذلك بعد اندلاع الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد بكى المواطن بحرقة بعد كشفه الأسباب التي جعلته يغادر السودان صوب مصر.

وذكر الرجل في حديثه أن سبب مغادرته السودان الظروف الصحية لإبن أخته الذي يعاني من مرض الكلى وتدهورت حالته الصحية بعد أن دمرت الحرب أكثر من مركز لغسيل الكلى بالخرطوم.

الإعلامية المصرية الشهيرة لميس الحديدي عقبت على حديث الرجل وقالت بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين: (دموعك غالية علينا) وأكدت أن مصر والسودان بلد واحد.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين