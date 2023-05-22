مستشار قائد الدعم السريع: حميدتي يقود المعارك بنفسه ولن نترك المواقع التي نسيطر عليها





نفى حافظ الزين مستشار قائد قوات الدعم السريع صحة الشائعات بشأن وفاة قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو “حميدتي”، أو إصابته.

وأضاف الزين في لقاء مع “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر أن الفريق حميدتي يقود المعارك بنفسه في أم درمان وبحري والخرطوم.

كما نفى الشائعات بشأن وفاة أو إصابة القائد الثاني لقوات الدعم السريع الفريق عبد الرحيم دقلو، مؤكدًا أن يتنقل بين القوات لقيادة المعارك.

وقال مستشار قائد قوات الدعم السريع إن القوات لن تخرج من المواقع التي سيطرت عليها منذ اندلاع القتال في 15 أبريل/نيسان الماضي، مؤكدًا أن الجيش هو من نفّذ “انقلابًا” ضد قوات الدعم السريع.

وأضاف أن قواته تتمركز بشكل قانوني لحماية المستشفيات وتقدم خدمات للطواقم الطبية في المستشفيات ولسكان العاصمة، قائلًا إن ما يتردد غير ذلك هو “فرية” للنيل من الدعم السريع.

وأعرب مستشار قائد قوات الدعم السريع عن أمله في أن تتحول الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار قصير المدى إلى وقف دائم لإطلاق النار من أجل مصلحة السودان وشعبه.

وأعلن الجيش السوداني التزامه باتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد الموقّع مع قوات “الدعم السريع” في مدينة جدة السعودية برعاية من الرياض وواشنطن.

بدورها، أعلنت قوات “الدعم السريع” ترحيبها باتفاق وقف إطلاق النار مؤكدة التزامها التام به، والعمل على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وفتح الممرات.

الجزيرة