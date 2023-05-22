فوكلر بيتريس يقدم تقريره الربع سنوي أمام مجلس الأمن الدولي اليوم





يلقي المبعوث الأممي إلى السودان فولكر بيرتيس كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين.

وكانت بعثة يونيتامس في السودان قد اكدت ، إن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فولكر بيرتس، غادر بورتسودان متوجها إلى نيويورك.

وقالت في تعميم ان فولكر سيقدم يوم الإثنين تقريرًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة ربع السنوي عن السودان أمام مجلس الأمن.

وكان مسؤول الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث قد أعلن يوم الجمعة، تخصيص 22 مليون دولار من صندوق طوارئ تابع للأمم المتحدة لمساعدة السودانيين الذين فروا إلى البلدان التي لها حدود مع السودان. وأعلنت الولايات المتحدة الجمعة مساعدة قيمتها 103 ملايين دولار للسودان ودول الجوار لمواجهة الأزمة الإنسانية.

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