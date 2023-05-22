مبابي ونيمار والعديد من النجوم يتفاعلون مع قضية فينيسيوس





حصل البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، على دعم العديد من النجوم والمشاهير خلال الساعات الماضية، وذلك بعد واقعة العنصرية التي تعرض لها في مباراة الأمس ضد فالنسيا، التي أقيمت على ملعب ميستايا، وانتهت بفوز الخفافيش بهدف نظيف.

وهتفت جماهير فالنسيا بكلمات عنصرية ضد فينيسيوس جونيور خلال الربع ساعة الأخيرة من عمر اللقاء، وتم ترديد كلمة “قرد” في وجهه عدة مرات، الأمر الذي جعل اللاعب يطالب الحكم باتخاذ موقف، قبل أن يتلقى بطاقة حمراء بسبب الاعتداء على لاعب الخفافيش، في لقطة كانت مثيرة للجدل أيضاً، لأنه تعرّض لاعتداء جسدي قبل توجيه اللكمة.

وهاجم فينيسيوس جونيور رابطة الليجا والاتحاد الإسباني في بيان رسمي عقب نهاية الموسم، بسبب عدم اتخاذ أي إجراءات للحد من ظاهرة العنصرية التي عانى منها منذ بداية الموسم الحالي، وتحوّلت المسألة إلى قضية رأي عام في إسبانيا والبرازيل وعدة دول أخرى.

مهاجم ريال مدريد يحظى بدعم النجم والمشاهير

داني سيبايوس نجم ريال مدريد كان أول الداعمين لفينيسيوس جونيور، حيث نشر تغريدة عبر حسابه على تويتر، قال فيها “لا شيء جديد، لا يتم احترام فينيسيوس في الملاعب الإسبانية، إنه لاعب علينا الاعتناء به. مع استمرارنا على هذا النحو، لا أعرف أين سينتهي به المطاف، آمل أن تحميه رابطة الليجا لنرى فينيسيوس بنسخة أفضل”.

وخرج لويس لولا رئيس دولة البرازيل للدفاع عن مواطنه، وقال “ليس من العدل أن يعاني شاب كان فقيراً ونجح في الحياة وأصبح من أفضل لاعبي العالم. لا يمكننا أن نسمح بالفاشية والعنصرية بالسيطرة على ملاعب كرة القدم”.

ومن خارج ريال مدريد والبرازيل، اتخذ كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان موفقاً رائعاً أيضاً، حيث نشر رسالة دعم لفيني عبر حسابه الرسمي على إنستجرام “أنت لست وحدك، نحن معك وندعمك” وهو نفس مضمون الرسالة التي نشرها مواطنه نيمار أيضاً “أنا معك”.

كما تفاعل جياني إنتفانتينو رئيس الفيفا مع هذه القضية، ونشرة تغريدة قال فيها “تضامننا مع فينيسيوس. لا مكان للعنصرية في كرة القدم أو المجتمع، والفيفا يدعم جميع اللاعبين الذين عانوا من هذه الظاهرة. الأحداث التي حدثت في مباراة فالنسيا وريال مدريد تظهر مدى أهمية محاربة هذه الظاهرة”.