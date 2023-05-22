القوات المسلحة تشيد بشباب وشابات لجان المقاومة بجميع انحاء البلاد





ثمنت القيادة العامة للقوات المسلحة بدور الشباب السوداني في لجان المقاومة بجميع أنحاء البلاد ودورهم الرائد في توجيه طاقاتكم بمد يد العون (لشعبنا) وذلك بالمساهمة في توفير الخدمات الضرورية للمحتاجين في ظل هذه الظروف التي يعيشها شعبنا الصابر.

ودعت القوات المسلحة في بيانها الصادر اليوم عبر مكتب الناطق الرسمي الشباب للإستمرار في الإضطلاع بهذا الدور بالتنسيق الكامل مع قواتكم المسلحة بمختلف أنحاء العاصمة والولايات، وتفويت الفرصة على أعداء شعبنا وبلادنا من مليشيا البغي والتمرد الذين ينشرون الفوضى والدمار الممنهج بمقدرات هذه الأمة.

وفيما يلي تنشر (سونا) نص البيان:

القيادة العامة للقوات المسلحة

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣م سعت ٠٨: ٣

إلى شابات وشباب بلادنا من لجان المقاومة بجميع أنحاء البلاد

تثمن قواتكم المسلحة دوركم الرائد في توجيه طاقاتكم بمد يد العون (لشعبنا) وذلك بالمساهمة في توفير الخدمات الضرورية للمحتاجين في ظل هذه الظروف التي يعيشها شعبنا الصابر.

ندعوكم للإستمرار في الإضطلاع بهذا الدور بالتنسيق الكامل مع قواتكم المسلحة بمختلف أنحاء العاصمة والولايات، وتفويت الفرصة على أعداء شعبنا وبلادنا من مليشيا البغي والتمرد الذين ينشرون الفوضى والدمار الممنهج بمقدرات هذه الأمة، وتفاديا لسوء الظن المفضي إلى الوقيعة بين جيش البلاد وأبناء وبنات شعبنا من لجان المقاومة الشرفاء بالعاصمة والولايات.

وستعمل قواتكم المسلحة على تطوير آليات فعالة لهذا التنسيق حتى تتخطى بلادنا هذه المحنة بسلام قريبا بإذن الله، وصولا إلى محطة الحكم المدني الديمقراطي المستدام، وهو الهدف المنشود لثورتكم المجيدة .

حفظ الله بلادنا وشعبها الأبي والله الموفق والمستعان

مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة