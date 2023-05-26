شاهد بالصورة والفيديو.. من ساحة المعركة.. جنود بالجيش يسخرون من حميدتي بأغنية جديدة وبأداء صوتي جميل: (ما قلت مطر بدون براق جيشك مالو كبر وزاااغ يا دعامي البل جاك)





تناقلت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو حقق رواجاً واسعاً وتم تداوله بشكل كبير على السوشيال ميديا ومواقع التواصل المختلفة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع جنود بالجيش السوداني وهم يغنون من ساحة المعركة بأغنية جديدة وبأداء صوتي جميل.

وسخر جنود الجيش الذين أظهروا إمكانيات صوتية جميلة من قائد الدعم السريع بأغنية رددوها يقول مطلعها: (ما قلت مطر بدون براق جيشك مالو كبر وزاااغ يا دعامي البل جاك).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين