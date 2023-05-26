الجيش ينفي ما تداول حول إصداره تعليمات بإستخدام “القوة المميتة” وتعيين “قادة ميدانيين جدد”





القيادة العامة للقوات المسلحة

الخميس ٢٥ مايو٢٠٢٣م

سعت ٢٥: ١٠

تعميم

تداولت الوسائط ووسائل التواصل الاجتماعي تصريحات ركيكة بشأن اصدار تعليمات باستخدام القوة المميتة، وتعيين قادة (ميدانيين) جدد وما إلى ذلك.

ننوه إلى أن مكتبنا لا يستخدم هذا الأسلوب الساذج وبهذه اللغة الفجة ولا تخفى فبركة هذا الحديث على فطنة المواطن الكريم الذي نحرص على احترامه باتباع اللغة والأسلوب الذي يليق به.

مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة