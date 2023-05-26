السفارة الأمريكية بالخرطوم: رصدنا زيادة وتيرة الالتزام بالهدنة فى السودان





قالت السفارة الأمريكية فى الخرطوم، اليوم الجمعة، إن واشنطن والرياض لاحظتا زيادة وتيرة الالتزام بالهدنة فى السودان، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”، منذ قليل.

وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت، أمس الخميس، أن آلية مراقبة الهدنة فى السودان رصدت انتهاكات محتملة، أول أمس الأربعاء، مضيفة أن الانتهاكات المحتملة تضمنت استخدام المدفعية والطائرات الحربية والمسيرات.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر، فى تصريحات صحفية، إن الولايات المتحدة تواصل اتصالاتها الخاصة مع طرفى الصراع، وإن واشنطن لن تتردد فى استخدام جميع الأدوات المتاحة لتحميل الطرفين المسؤولية.

وكانت الهدنة الجديدة قد بدأت فى السودان، يوم الإثنين الماضى، ولمدة 7 أيام بموجب الاتفاق الموقع بين الأطراف السودانية فى جدة.

وأعلن الجيش السودانى، الأحد الماضى، توقيعه على اتفاق لوقف إطلاق النار فى جدة، وذلك تقديرًا لجهود الوساطة السعودية والأمريكية، وتخفيفًا على المواطنين.

مونت كارلو