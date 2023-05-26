الإجتماع الأول للجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي بجنوب كردفان





ترأس والى جنوب كردفان الأستاذ محمد إبراهيم عبدالكريم الإجتماع الأول للجنة إنجاح الموسم الزراعي بأمانة الحكومة بكادوقلي بحضور نائبه محمد على محمد على وعدد من أعضاء اللجنة من الإدارات المتخصصة والقوات النظامية .

وقال المهندس حامد الرقيق المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية مقرر اللجنة فى تصريح صحفى إن الإجتماع إستعرض تقرير معدلات الموسم الزراعي الماضية ووقف على السلبيات وإلايحابيات بالإضافة إلى التباحث حول المدخلات المتمثلة في وقود الجازولين للزراعة والتقاوى وكيفية تخفيض الرسوم المفروضة عليه وتوفيره للمحليات فى وقت مبكر بجانب توفير التقاوي المحسنة .

وقال حامد إن الإجتماع أمن على تمويل البنك الزراعي للمزارعين مبكراً هذا العام بهدف الدخول في الموسم . لافتا إلى مشاركة الولاية بوفد فى إجتماع إنجاح الموسم الزراعي بالبلاد الذى إنعقد بولاية القضارف مؤخراً .

من جانبه أكد مدير شرطة الولاية بالإنابة العميد معتز أحمد محمد كديرو أن جنوب كردفان من أكثر الولايات إستقراراً من حيث الأوضاع التى تمر بها البلاد مما يزيد من التعويل عليها في عملية الزراعة ومضاعفة الإنتاج . وقال بإن الإجتماع افاد فى توفير المعلومات التى تعين الأجهزة النظامية فى وضع خطة مشتركة لتأمين الموسم فى جميع المحليات من حيث العربات و الآليات و المعينات اللازمة لتنفيذ الخطة..

من ناحيته وصف ممثل المزارعين حمدان على البولاد الإجتماع بالمهم . لتناوله المدخلات وتجنب الإحتكاكات بين الرعاة والمزارعين . وأكد بأن التحدي فى إنجاح الموسم يكمن فى التأسيس المبكر للموسم الزراعى وتأمينه . مؤكداً إستعداد المزارعين الإستفادة من الأوضاع الأمنية التى تعيشها الولاية للدخول فى الموسم الجديد لتوفير الأمن الغذائي للولاية ورفع الإقتصاد السودانى .

وفى ذات السياق أعلن ممثل الرعاة الإزيرق البدوي الإزيرق مشاركة الرعاة فى إنجاح الموسم الزراعي الحالى يفيد بعدم التعدي على الزراعة . داعياً سلطات الولاية إلى تأمين المسارات والمراحيل والنزل والمخارف والمصايف كضامن لنجاح الموسم الزراعي بشكل افضل.

وكالة سونا