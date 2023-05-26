شاهد بالفيديو.. الناشط عثمان ذو النون: الدعم السريع متفوق على الجيش في هذه النقطة!! ويجب على البرهان إصدار حالة طوارئ وحظر تجول وأي مواطن لا يلتزم يعتبر عميل ويصبح هدف للطائرات





انتقد الناشط السوداني الشهير عثمان ذو النون قيادات الجيش السوداني بسبب تجاهلها لبعض التفاصيل من بينها عدم إصدار قرار حتى الآن بحظر التجول.

وبحسب فيديو “لايف” قام ذو النون ببثه على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتابعه محرر موقع النيلين فقد أكد الناشط تفوق قوات الدعم السريع على الجيش في عمل المشاة.

وذكر في حديثه أن الجيش في السابق كان يعتمد على قبائل معينة وقوات من بينها الدعم السريع في شغل المشاة الذي يتفوق فيه جنود حميدتي.

واستغرب ذو النون من عدم إصدار البرهان حتى الآن لقرار حظر تجول وقانون حالة طوارئ قد يساعدا الجيش في حسم المعركة بعد أن تصبح الشوارع هدفاً للجيش دون إصابة المدنيين.

وطالب الناشط في حديثه الذي تابعه محرر موقع النيلين بضرورة تفعيل حظر التجول مع فتح الأسواق لساعات معينة وكل من يخالف قرار حظر التجول يعد عميل ويصبح هدف للطائرات العسكرية.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين