قيادي بالحرية والتغيير : استجلاب مستوطنين جدد في قري ومناطق بدارفور





قال القيادي بالحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية مبارك أردول أن إحتلال بيوت المواطنين وإجبارهم لمغادرتها وبل إستيطانهم فيها ينطوي على مفهوم أكبر من محاربة النظام البائد أو الحديث عن الديموقراطية والحكم المدني.

وأضاف أردول في صفحته على فيسبوك :”إن إحتلال بيوت المواطنين وإجبارهم لمغادرتها وبل إستيطانهم فيها ينطوي على مفهوم أكبر من محاربة النظام البائد أو الحديث عن الديموقراطية والحكم المدني ، في دارفور أستجلب مستوطنين جدد في قري ومناطق من هجروا منها بنفس هذه القوات ونفس هذا السلوك والممارسات، وحدث بذلك تغيرات ديمغرافية كبيرة”.

الإنتباهه